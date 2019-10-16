ميسي: الدوري الإسباني أهم من دوري أبطال أوروبا

اعترف ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني أن النادي يفكر في بطولتي الدوري والكأس مثلما يفكر في إنجاح الموسم بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

الأرجنتيني تُوج اليوم بالحذاء الذهبي للمرة السادسة في مسيرته كأفضل هداف في أوروبا لموسم 2018-2019.

ميسي البالغ 31 عاما تحدث عن أهمية البطولة الأوروبية للفريق الكتالوني قائلا: "بالرغم من الحديث الكثير عن دوري أبطال أوروبا، ليس علينا أن ننسى الدوري أو الكأس في برشلونة".

وأكمل "دوري الأبطال مميز بالطبع، لكن الدوري أهم، هذا ما يجعلك تشعر بالرضا في الجولات الأخيرة من دوري الأبطال والكأس".

وواصل "في برشلونة نستهدف دائما الفوز بكل شيء".

وعقب التتويج بالجائزة توجه ميسي بالشكر لكل زملائه في الفريق.

وتابع "شكرا لكل من ساهم في وجودي هنا مع كل تلك الجوائز خاصة عائلتي، لويس سواريز وخوردي ألبا هنا اليوم، ساعدني كلاهما كثيرا للحصول على الجائزة".

وأتم "بدون رفاقي لم أكن لأفوز بجائزة واحدة، هذا اعتراف بالفريق بالكامل".

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