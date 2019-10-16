طلب نادي الجونة تأجيل مواجهته مع نادي مصر بعد تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى.

الجونة يلعب أمام نادي مصر في القاهرة عصر الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري ثم يستضيف الأهلي يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة.

ونادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة النادي الساحلي قال: "الجونة أرسل خطابا رسميا منذ قليل لاتحاد الكرة من أجل تأجيل مباراة إف سي مصر يوم الخميس القادم بعد تأجيل القمة".

وأضاف لـFilGoal.com "هذه الخطوة تأتي نظرا لمبدأ عدم تكافؤ الفرص في الدوري".

اعتراض الجونة ينبع من "هل من المنطقي أن اسافر إلى القاهرة واضغط فريقي ثم العودة إلى الجونة، وفي تلك الفترة يكون الأهلي راحة ولديه أفضلية لاستشفاء لاعبيه الدوليين؟".

وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية لأجل غير مسمي بسبب "التعليمات الأمنية"، بحسب بيان رسمي.

وكان من المفترض أن تقام المباراة في إطار الجولة الرابعة من الدوري الذي يتصدره الأهلي بتسع نقاط بعد مرور ثلاث جولات، فيما يأتي الزمالك رابعا بسبع نقاط.

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