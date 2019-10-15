خبر سار لعشاق الفانتازي.. عودة دي بروين لتدريبات مانشستر سيتي

عاد كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي لتدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة في عضلات الفخذ التي تعرض لها وأبعدته عن الملاعب في الفترة الماضية.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

وشارك النجم البلجيكي في مران مانشستر سيتي بشكل طبيعي وأصبح جاهزا للظهور في المباراة المقبلة.

وغاب دي بروين عن مواجهة ولفرهامبتون والتي شهدت الهزيمة الثانية لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم.

وهو الخبر السار لكل عشاق لعبة "فانتازي" الدوري الإنجليزي لأن النجم البلجيكي يتصدر قائمة أكثر لاعبي الوسط في البريميرليج حصدا للنقاط في الفانتازي.

الأنباء السعيدة لعشاق مانشستر سيتي لم تقف فقط عند دي بروين، بل ظهر أيضا في المران الجماعي المدافع جون ستونز الذي غاب في الأسابيع الماضية للإصابة وترك مهمة الدفاع للأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي فقط.

لكن مشاركة ستونز أمام كريستال بالاس غير مؤكدة حتى الآن.

كما شارك أيضا سيرجيو أجويرو في المران بشكل طبيعي بعدما غاب عن منتخب الأرجنتين في فترة التوقف الدولي لمعاناته من الإجهاد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر.

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