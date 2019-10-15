قبل القمة.. رسالة من الخطيب للجهاز الفني ولاعبي الأهلي

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 - 19:50

كتب : حسام نور الدين

الخطيب يزور مران الأهلي بعد الفوز بالسوبر

حرص مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على الالتقاء بالجهاز الفني لفريق الكرة على هامش المران الجماعي مساء الثلاثاء.

وجاء اجتماع مجلس إدارة الأهلي بالجهاز الفني واللاعبين للشد من أزرهم وتحفيزهم قبل المواجهات الهامة التي يخوضها الفريق في الفترة المقبلة.

وحضر الخطيب جانب من مران الأهلي الجماعي للتأكيد على أهمية المرحلة الحالية وضرورة بذل أقصى جهد من اللاعبين لمواصلة الانطلاقة القوية على الصعيد المحلي والإفريقي.

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ويستعد الأهلي حاليا لمباراة القمة يوم السبت المقبل ضد الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري.

وكان اتحاد الكرة تلقى خطابا من الأمن لتأجيل مباراة القمة، ويحاول الاتحاد حاليا إيجاد حلولا بديلة لإقامة اللقاء.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بعد مرور 3 جولات برصيد 9 نقاط.

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