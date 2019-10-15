تطرق القمة أبواب الدوري المصري الأهلي سيواجه الزمالك السبت المقبل في رابع جولات المسابقة.

والآن هناك عدة أسئلة سيجاوب عليها نجوم الكرة المصرية تخص الفريقين.

والبداية ستكون مع لاعب الأهلي السابق والمدير الفني لمنتخب مصر للشباب السابق ضياء السيد.

** ما هي مفاجأة فايلر وميتشو في الدربي؟

بالنسبة لفايلر فلن تكون هناك مفاجآت فمن المستحيل أن يبدأ بصالح جمعة على حساب أفشة أو وليد أزارو على حساب جونيور أجايي.

يعتمد فايلر على فريق متكامل في كل خطوطه مع تنفيذ الكثير من الجمل التكتيكية التي يتدرب عليها الفريق بشكل يومي خاصة في الشق الهجومي وفي الركلات الثابتة.

أما بالنسبة لميتشو فسيحاول إصلاح ما حدث في لقاء السوبر فهو بدأ اللقاء السابق ضد الأهلي بشكل خاطئ بالاعتماد على أشرف بنشرقي كمهاجم وهمي ولكن الآن سيعود لإشراك مصطفى محمد.

الشكل الذي أنهى به الزمالك السوبر سيبدأ به القمة المقبلة.

** من اللاعب الذي يستطيع حسم الدربي من الأهلي والزمالك؟

في الأهلي كما قلت لا يوجد لاعب بعينه والدليل على حديثي الأهداف التي سجلها الفريق في لقاء السوبر كلها كانت أهداف من لعب مفتوح.

حسين الشحات وأجايي وأفشة ورمضان صبحي كل منهم يستطيع أن يكون المفاجأة، كما قلت فايلر مفاجئته دائما هي الفريق ككل ويحب اللعب الجماعي، ففي الهجوم ستجد 5 لاعبين داخل منطقة جزاء الخصم وأي منهم وقتها سينجح في تسجيل الهدف.

أما في الزمالك فأعتقد أن مصطفى محمد سيكون له تأثير كبير فهو دائما مؤثر حينما يشارك، وربما يكون مصطفى فتحي ورقة رابحة حال تواجده كبديل ومشاركته وسيصبح مفاجأة.

** من تتمنى أن تكون مكانه فايلر أم ميتشو؟

أتمنى أكون بدلا من فايلر فهذه فرصة لتأكيد تفوقي على المنافس خاصة بعد لقاء السوبر.

** نصيحة لفايلر وميتشو

على فايلر أن يجعل كل لاعبيه نسيان مباراة السوبر وما حدث فيها لأن الزمالك لن يظهر بالشكل ذاته مجددا.

أما ميتشو فعليه أن يتفادى خطأ التشكيل الذي بدأ به لقاء السوبر.

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