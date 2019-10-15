رفض نادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة نادي الجونة مواجهة الأهلي الاسبوع المقبل حال تم تأجيل مباراة القمة.

وعرض شوقي فكرة إقامة مباراة القمة على ملعب الجونة حال كانت الأزمة في ملعب المباراة.

وقال شوقي في تصريحات لـ FilGoal.com" "أطالب بتأجيل مباراتنا أمام الأهلي وتغيير موعد مواجهتنا أمام فريق مصر إلى يوم 19 إذا تم تأجيل القمة".

وأضاف "لماذا تكون هناك أفضلية للأهلي بالراحة اسبوع أكثر، مع ضغط مبارياتنا وإرهاق لاعبينا من التوقف الدولي، لدينا 5 لاعبين في المنتخب الأولمبي".

وعن عرضه أوضح نادر شوقي "إذا تم اتخاذ قرار نهائي بتأجيل مباراة القمة، نطالب أن تقام مباراتنا أمام فريق مصر يوم 19 من أجل الحصول على قدر من الراحة في ظل عودة اللاعبين من المنتخب، ويتم تأجيل مواجهتنا مع الأهلي لموعد لاحق".

ويلعب الجونة أمام نادي مصر في القاهرة عصر الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وشدد "هل من المنطقي أن أسافر إلى القاهرة واضغط فريقي ثم العودة إلى الجونة، وفي تلك الفترة يكون الأهلي راحة ولديه أفضلية لاستشفاء لاعبيه الدوليين؟".

"النسخة الماضية وافقنا على الضغوطات، ولكن هذا الموسم هناك شخصيات محترمة تدير المنظومة بنظام محدد من قبل انطلاق المسابقة، فيجب أن يكون هناك عدل وتكافؤ في الفرص".

ومن المقرر أن يستضيف الجونة فريق الأهلي يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة.

وقال نادر شوقي: "لا يوجد أي سبب مقنع لتأجيل المباراة، يتم لعب المباريات بدون جمهور في أي مكان".

وعن رفض بعض الملاعب استضافة المباراة قال شوقي: "إذا كان هناك مشكلة في الملاعب، مستعدون لاستضافة مباراة القمة على ملعب الجونة".

وشدد "ملعب الجونة استضاف مباراة القمة قبل ذلك أكثر من مرة، والآن وضع الملعب أفضل وهناك أضواء كاشفة ولا توجد أي مشكلة من الناحية الأمنية".

وتابع "إذا كانت تلك هي الأزمة أتمنى أن يخاطبنا اتحاد الكرة من أجل استضافة المباراة ونحن مستعدون لذلك".

وأتم نادر شوقي تصريحاته "هذا ليس حق فريق الجونة فقط ولكنه حق كل الأندية الأخرى، لماذا يتم ضغط الفرق وتعطي فريقي الأهلي والزمالك أفضلية؟".

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