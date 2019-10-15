الاجتماع الأمني يسفر عن حضور 5000 مشجع في مواجهة الزمالك وجينراسيون فوت

أسفر الاجتماع الأمني مع مسؤولي الزمالك عن الاستقرار على حضور 5000 مشجعا لمواجهة الفريق أمام جينراسيون فوت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعلن عن إعادة مباراة الإياب يوم 24 أكتوبر الجاري، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بتقدم الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتقام المباراة مساء الخميس 24 أكتوبر على ملعب السلام بحضور 5000 مشجعا.

وحاول مسؤولو الزمالك زيادة عدد الحاضرين إلى 15 أو 20 ألفا لمؤازرة الفريق في مباراة الإياب.

ويحتاج الزمالك للفوز بهدف دون رد لضمان التأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وفي حال تأهل الزمالك يقع في المجموعة الأولى بجوار أندية مازيمبي وأول أغسطس وزيسكو.

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