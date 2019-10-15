كرة طائرة - منتخب مصر يختتم مشوار كأس العالم بهزيمة من أمريكا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 - 10:42

كتب : محمد سمير

منتخب مصر للكرة الطائرة - كأس العالم 2019

أنهى منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة مشواره في كأس العالم بالهزيمة التاسعة والخسارة أمام أمريكا.

خسر منتخب مصر أمام أمريكا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد لينهي مشواره في المركز العاشر.

تقدم المنتخب المصري بالفوز في الشوط الأول 22-25 قبل أن يخسر ثلاثة أشواط متتالية (25-16، 25-14، 25-13).

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وأنهى منتخب أمريكا مشواره في المركز الثالث برصيد 27 نقطة ليحصد برونزية كأس العالم.

وكان منتخب البرازيل قد حقق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز في جميع مبارياته، أما بولندا فحصدت الميدالية الفضية بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

وتذيل منتخب تونس ترتيب كأس العالم بـ 4 نقاط فقط وحقق فوز وحيد كان على حساب المنتخب المصري.

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