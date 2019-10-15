تركي آل الشيخ يعلن سحب قضاياه ضد الأهلي.. ويؤكد: ليس من حق أحد التحدث باسمي

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 - 02:20

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - تركي آل الشيخ

أعلن تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي في السعودية ورئيس ديوان الترفيه ومالك نادي بيراميدز السابق سحب كل قضاياه المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري"3.

وبرر آل الشيخ قراره "دعما للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي".

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ووجه رسالة آل الشيخ لمن يتحدث باسمه وقال :"أطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار، محدش يتكلم باسم تركي آل الشيخ أنا ليا لسان وبعرف أتكلم".

وأتم "عفا الله عما سلف".

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