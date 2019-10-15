فرج عامر: إذا تم تأجيل القمة فمن العدل تعديل موعد مواجهة سموحة وبيراميدز

طالب فرج عامر رئيس نادي سموحة تأجيل مباراة فريقه أمام بيراميدز في حال اتخاذ قرار نهائي بتأجيل مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك.

وكشف مصدر مسؤول في اتحاد كرة القدم المصري أن الأمن طلب تأجيل مباراة القمة وفي انتظار القرار الرسمي. (من هنا)

وكان من المقرر أن تقام مواجهة سموحة وبيراميدز مساء الخميس المقبل بينما مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء السبت.

وقال فرج عامر على حسابه الشخصي: "إذا كانت القمة بين الأهلي والزمالك ستؤجل فمن العدل تعديل موعد مواجهتا مع بيراميدز بعد غد إلى نفس موعد القمة".

وأوضح رئيس سموحة "هناك سبعة لاعبين من سموحة سيعودون اليوم الثلاثاء عصرا، وهم من لاعبي المنتخب الأول والشباب والمحترفين في منتخبات عربية وإفريقية".

وأضاف فرج عامر "أحد هؤلاء اللاعبون تعرض لإصابة شديدة تحتاج إلى 3 أشهر والآخرين معظمهم يعاني من شد أو إرهاق".

وأتم رئيس سموحة طلبه "يأتي ذلك بالإضافة إلى عدم مشاركة اللاعبين مع الفريق في أي تدريب خاص بالمباراة المقبلة".

ويقع سموحة في المركز الثامن من ترتيب جدول الدوري برصيد 4 نقاط بعد مرور ثلاث جولات من فوز وتعادل وهزيمة.

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