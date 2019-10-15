النيابة العامة تحفظ قضية ممدوح عباس ضد الزمالك

قررت نيابة الأموال العامة العليا حفظ القضية التي رفعها ممدوح عباس رئيس النادي السابق ضد الزمالك بشأن فتح حسابات خاصة لتسيير أعمال القلعة البيضاء.

القضية رقم 240 لسنة 2018 والتي رفعها ممدوح عباس ضد الزمالك وقام بالحجز على أرصدة النادي في الفترة الماضية، حُفظت اليوم الإثنين>

وحررت شهادة من النيابة العامة بتأكيد حفظ القضية وسداد الرسوم المقررة بخزينة المحكمة وانتهاء الملف برمته.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قد فتح حسابا باسمه لتسيير أمور النادي المادية، وفقا لما نشره الموقع الرسمي لـ الزمالك.

وعاد هاني زادة إلى القاهرة يوم الإثنين وكان في استقباله محمود خالد مدير الشؤون القانونية ومحمود العسال محامي زادة.

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