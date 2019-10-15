بالفيديو - أسود إنجلترا تلتهم "عنصرية" بلغاريا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 - 00:03

كتب : FilGoal

إنجلترا

التهمت الأسود الثلاثة الإنجليزية منتخب بلغاريا وهزمته على أرضه ووسط جماهيره بسداسية دون رد في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020.

ووصل منتخب إنجلترا إلى النقطة 15 في المركز الأول للمجموعة الأولى للتصفيات، بينما يتذيل منتخب بلغاريا المجموعة بـ3 نقاط.

وشهدت المباراة واقعة غريبة من جماهير منتخب بلغاريا التي هتفت ضد رحيم سترلينج لاعب إنجلترا ما جعل الحكم يضطر لإيقاف اللقاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

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تقدم منتخب إنجلترا في الدقيقة 7 بهدف سجله ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ثم تألق روس باركلي لاعب وسط تشيلسي وسجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 20 و32 على التوالي.

وجاء الدور على رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي ليسجل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 45 و69.

قبل أن يختتم القائد هاري كين سداسية إنجلترا في الدقيقة 85.

وفي المباراة الثانية للمجموعة واصل منتخب كوسوفو مفاجآته وحقق الفوز على مونينيجرو بثنائية دون رد.

ليرفع رصيده إلى النقطة 11 في المركز الثالث بالمجموعة، ويتجمد رصيد مونتينيجرو عند النقطة 3 في المركز الرابع.

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