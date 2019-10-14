مدرب المنتخب: لم نفكر في توازنات بين لاعبي الأهلي والزمالك أمام بوتسوانا

لم يلجأ حسام البدري المدير الفني للمنتخب لأية توازنات خلال المباراة الودية ضد بوتسوانا، وفقا لتأكيدات المدرب العام للفريق طارق مصطفى.

وقال مصطفى عبر إذاعة الشباب والرياضة "تخوفنا من الإصابات خاصة هناك مباراة مهمة بعد أيام بين الأهلي والزمالك".

وأضاف "لم نفكر في أية توازنات بين الفريقين في ودية بوتسوانا، بدليل أن هناك لاعبين شاركوا لمدة 90 دقيقة".

وشدد "هذا منتخب مصر، إذا وضعنا في الاعتبار هذا النادي أو ذاك، فنحن الخاسرون".

ومن المنتظر إقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وعن الفوز على بوتسوانا بهدف وديا، واصل طارق مصطفى "البداية دائما صعبة، وكانت أمام فريق متكتل دفاعيا، لم يعد هناك منتخبا ضعيفا في إفريقيا".

وتابع "كان يهمنا منح فرصة لأكبر عدد من اللاعبين، واستفدنا من اللقاء بعد زيادة التبديلات من ٤ إلى ٦، هناك لاعبون شاركوا دوليا لأول مرة، كما أننا لم نتدرب كثيرا".

وأردف "اللاعبون بذلوا جهدا كبيرا، ولم يقصر أحد منذ اليوم الأول للمعسكر، والكل لديه إصرار على تعويض الإخفاق الأخير في كأس الأمم الإفريقية".

وألمح في ختام تصريحاته "سنخوض مباراتين في التصفيات يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، وسيبدأ المعسكر على الأقل قبل موعد المباراة الأولى بعشرة أيام".

منتخب مصر انتصر بهدف حمدي فتحي على حساب بوتسوانا في لقاء ودي استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

انتصار هو الأول لـ حسام البدري ويستعد من خلاله لأولى المباريات الرسمية في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب كينيا في الـ 11 من شهر نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من التصفيات.



































































































































طالع أيضا

تحول في مصير قمة الأهلي والزمالك

ملامح الظهور الأول لمنتخب مصر مع البدري

ماذا قال البدري عن كوكا بعد انتصار مصر على بوتسوانا

بالفيديو – حمدي فتحي يُنصر البدري.. مصر تفوز على بوتسوانا

محمد بركات بعد ودية بوتسوانا: الأهم أننا شاهدنا سلبياتنا

الكشف عن – موقف صلاح وأليسون من مواجهة مانشستر يونايتد