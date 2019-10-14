بالفيديو - تركيا تشعل المنافسة على الصدارة بالتعادل مع فرنسا

عاد منتخب تركيا من باريس بتعادل ثمين مع فرسنا بطل العالم في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية يورو 2020.

وقدم منتخب تركيا مستوى مميز في المباراة واستطاع تسجيل التعادل في فرنسا لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.

وبعد نهاية المباراة وصل المنتخبين تركيا وفرنسا إلى النقطة 19 متقاسمين صدارة المجموعة الثامنة ولكن بتفوق تركيا بفارق الأهداف.

بدأ منتخب فرنسا المباراة بتشكيل يتكون من ستيف مانداندا في حراسة المرمى بسبب إصابة هوجو لوريس.

أمامه رباعي دفاعي بنجامين بافارد ورافاييل فاران وكليمنت لانجليت ولوكاس هيرنانديز.

ثم خط الوسط بقيادة توليسو وموسى سيسوكو وبليز ماتويدي وكينجيسلي كومان.

والثنائي الهجوم أنطوان جريزمان ووسام بن يدير.

واستمر الضغط الهجومي من فرنسا والسيطرة على مجريات اللعب دون فائدة.

إلى أن جاء الحل عن طريق المهاجم البديل أوليفيه جيرو في الدقيقة 76.

قبل أن يعود منتخب تركيا سريعا ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 82 للاعب كان أيهان.

في مباراة أخرى بنفس المجموعة فاز منتخب أيسلندا على أندورا بثنائية ليصل إلى النقطة 15 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أندورا عند النقطة 3 في المركز الخامس.

كما فاز منتخب ألبانيا على مولدوفا برباعية دون رد ليصل إلى النقطة 12 في المركز الرابع ويتجمد رصيد مولدوفا عند النقطة 3 في المركز السادس والأخير.

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