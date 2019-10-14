ديسابر: لاعبو بيراميدز يكتسبون الخبرات من المشاركة مع منتخب مصر

يرى سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز أن مشاركة لاعبي فريقه مع منتخب مصر تكسبهم المزيد من الخبرات.

وشاركت مجموعة من لاعبي بيراميدز في فوز مصر على بوتسوانا وديا في المباراة الأولى للمدير الفني حسام البدري.

وقال ديسابر عقب المباراة لقناة أون سبورت: "جئت لأساند لاعبي فريقي ومنتخب مصر في هذه المواجهة".

وأضاف "تمركز لاعبي منتخب مصر كان جيدا وحدثت العديد من التغييرات الفنية في المباراة".

وأكمل "الفوز على بوتسوانا بداية جيدة لمنتخب مصر مع البدري، وفي الفترة المقبلة الأداء سيتحسن أكثر".

وشدد المدرب الفرنسي "مثل هذه المباريات تزيد من خبرة لاعبي بيراميدز، وبالتأكيد هي فرصة لهم لخدمة منتخب بلادهم".

وواصل "بالتأكيد الجميع سيبذل قصارى جهده لدعم منتخب مصر".

وعن مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك قال ديسابر "أركز فقط مع فريقي وأتمنى أن تكون مواجهة جيدة وأتمنى التوفيق للفريقين، ولكن مهمتي هي التركيز مع فريقي لتحسين مستوى اللاعبين والوصول لأفضل أداء ونتائج".

ويضم منتخب مصر من بيراميدز كل من عمر جابر وعبد الله السعيد ومحمد حمدي ورجب بكار.

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