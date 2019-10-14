نيمار يغيب 4 أسابيع بسبب الإصابة.. وموقفه من لقاء ريال مدريد

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 18:06

كتب : FilGoal

نيمار - البرازيل

ضربة موجعة جديدة لـ باريس سان جيرمان. نيمار يغيب لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
ريال مدريد

نيمار غادر ودية البرازيل أمام نيجيريا بعد مرور 12 دقيقة فقط بسبب الإصابة.

وأصدر نادي باريس سان جيرمان بيانا رسميا أعلن من خلاله إصابة نيمار وغيابه لمدة 4 أسابيع.

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ويعاني نيمار من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، وفقا لتقرير سابق من شبكة TF1 الفرنسية، ولن يكون قادرا للمشاركة لمدة شهر مع باريس سان جيرمان.

أبرز المواجهات التي سيغيب عنها نيمار ستكون أمام مرسيليا في الجولة الـ 11 من الدوري الفرنسي في الـ 27 من شهر أكتوبر الجاري.

بينما سيكون متاحا للمشاركة مع سان جيرمان أمام ريال مدريد في الـ 26 من شهر نوفمبر المقبل في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

الإصابة هي الرابعة عشر لـ نيمار منذ انضمامه إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017.

وهي إصابته رقم 24 عموما منذ تحوّله من سانتوس إلى الملاعب الأوروبية عبر بوابة برشلونة.

الإصابات عرقلت نيمار كثيرا في الفترات الماضية، بل أجبرته تفويت تتويج بلاده البرازيل بكوبا أمريكا 2019 على أراضيها.

نجم باريس سان جيرمان كان مهددا أيضا بالغياب عن كأس العالم 2018، لكنه تعافى في الوقت المناسب.

وتعرض نيمار الموسم الماضي لـ8 إصابات مختلفة مع باريس سان جيرمان، غيّبته عن 31 مباراة.

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