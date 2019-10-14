محمد محمود يظهر بعد 279 يوما وصالح يهدر ركلة جزاء في فوز الأهلي الودي

بعد 279 يوما، عاد محمد محمود لاعب وسط الأهلي للمشاركة الأساسية في مباراة فريقه الودية ضد الإعلاميين التي أضفى عليها الأهلي طابعا سريا، وفاز بها 1-0.

محمود تعرض لقطع في الرباط الصليبي يوم 8 يناير الماضي في مباراة الأحمر ضد سموحة، ليغيب اللاعب الوافد من وادي دجلة منذ تاريخه وبعد أن لعب مباراتين فقط بالقميص الأحمر.

محمود ظهر في مركز وسط الملعب المهاجم، أمام كل من أليو ديانج وحسام عاشور، في المباراة الودية التي استهدف فيها ريني فايلر المدير الفني للفريق الاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل مواجهة الزمالك يوم السبت المقبل.

وبدأ الأهلي في المباراة كالتالي..

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد

الوسط: أليو ديانج – حسام عاشور – محمد محمود – أحمد الشيخ – وليد سليمان

الهجوم: وليد أزارو

وسيطر الأهلي على مجريات هذا الشوط من اللقاء، حيث تألق الثنائي محمد محمود ومحمد هاني، فيما أحرز المغربي وليد أزارو الهدف الأول في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أجرى السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، عدة تغييرات حيث أشرك علي لطفي وسعد سمير وحسين السيد ومحمد عبد المنعم وصالح جمعة وجيرالدو بدلا من شريف إكرامي ورامي ربيعة ومحمود وحيد ومحمد هاني ووليد سليمان ومحمد محمود.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء بعد عرقلة جيرالدو داخل منطقة الجزاء في الشوط الثاني لكن صالح جمعة أهدرها، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وحرص فايلر في مباراة اليوم على منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين البعيدين عن المشاركة في المباريات والعائدين من الإصابة مثل محمد محمود وسعد سمير، بينما منح فرصة المشاركة في المباراة كاملة لثلاثي ياسر إبراهيم وأحمد الشيخ ووليد أزارو.

ويتواجه الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة للدوري المصري.

الأهلي يتصدر الدوري بـ9 نقاط من 3 جولات، أما الزمالك فيحل ثالثا بـ7 نقاط.

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