سكاي: سيتي مهتم بموهبة باريس الجديدة "فيراتي الصغير"

كشفت قناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن نادي مانشستر سيتي حريص على الفوز بخدمات الشاب إدوارد ميشوت لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت سكاي إن مانشستر سيتي مهتم باللاعب الشاب ويسعى لضمه لصفوفه في الفترة المقبلة لتدعيم خط وسط الفريق على المدى البعيد.

ويبدو أن اللاعب الشاب ميشوت لم يلفت له أنظار جوارديولا فقط، لأن "سكاي سبورتس" ذكرت أيضا أن نادي برشلونة الإسباني مهتم بضم اللاعب ويراقبه عن كثب.

ميشوت البالغ من العمر 16 عاما يطلق عليه في باريس سان جيرمان لقب "فيراتي الصغير".

ورغم صغر سنه يلعب ميشوت مع منتخب فرنسا تحت 19 عاما ويقدم أداء رائع.

ويضع جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين عينه على الكثير من اللاعبين الشباب والمراهقين تمهيدا للتعاقد معهم.

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