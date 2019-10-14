تعاظمت فرص مصطفى فتحي لاعب الزمالك في الظهور أمام الأهلي يوم السبت المقبل.

الزمالك يحل ضيفا على الأهلي في الجولة الرابعة للدوري المصري، مواجهة قد تشهد ظهورا رسميا لـ مصطفى فتحي طال غيابه.

وعلم FilGoal.com أن ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك، قد كلّف مساعديه بإعداد تقرير عن حالة وأداء مصطفى فتحي في المباراة الودية أمام المنيا، حتى يحسم قراره بشأن إمكانية ضمه لقائمة مباراة الأهلي.

ودخل اللاعب بديلا في انتصار الزمالك الودي 4-2 مساء الأحد، ونجح في التحصل على ركلة جزاء سجل منها فريقه الهدف الأخير في ظهوره الأول بالملاعب منذ 281 يوما.

ويشير FilGoal.com إلى أن التقرير يرجح بشكل كبير ظهور مصطفى فتحي أمام الأهلي، بعد أن قدّم أداء جيدا.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن ميتشو قد كلّف مساعديه بالعمل مع مصطفى فتحي والوصول به إلى المستوى الفني المطلوب. (طالع التفاصيل)

وصرّح عصام مرعي المدرب المساعد في الزمالك يوم أمس بعد ودية المنيا: "عودة مصطفى فتحي مهمة للغاية بالنسبة للجهاز الفني".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي "مصطفى فتحي قدم مردودا طيبا في المباراة والجهاز الفني كان حريصا على متابعة حالته بشكل خاص وظهر بصورة أفضل مما توقعناها".

وتابع "عودة مصطفى فتحي تمثل مكسب لـ الزمالك وسيكون ورقة رابحة قبل مواجهة الأهلي". (طالع التفاصيل)

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