أحمد أحمد: أتمنى أن تنجح نسخة 2021 لأمم إفريقيا أكثر من 2019

يتمنى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن يفوق نجاح بطولة أمم إفريقيا نسخة 2021 ما حدث في نسخة 2019.

نسخة 2019 بمصر كانت الأنجح حسب كل من شاهدها، وتستضيف الكاميرون نسخة 2021.

وقال أحمد في تصريحات أبرزها موقع أكتوكاميرون: "نحن سعداء للغاية بنجاح بطولة 2019".

وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي "نأمل أن يكون التنظيم أفضل وأفضل في الكاميرون 2021".

البطولة التي لعبت في مصر أقيمت بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية

من المجموعات الـ6، تأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

FilGoal.comيختبر معلوماتك فهل يمكنك معرفة أين أقيمت هذه النسخ من بطولة إفريقيا؟

اقرأ أيضا

خبر في الجول – تقرير معاوني ميتشو يُقرب مصطفى فتحي من القمة

مهدي بن عطية: الفشل في أمم إفريقيا؟ كنا نحتاج لاعبين كبار.. والجزائر لديهم محرز

عودة فتحي لـ منتخب مصر بعد غياب 476 يوما.. الأطول في مسيرته

هل يتلقى مدرب بوتسوانا خسارته الثالثة أمام مصر

فيديو في الجول - حوار مع نور الطيب بطلة الاسكواش قبل انطلاق بطولة العالم