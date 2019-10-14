لا جازيتا: النني لتعويض كيسي في ميلان بـ15 مليون يورو

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 11:46

كتب : FilGoal

النني

اقترحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية على ميلان التحرك لضم محمد النني لاعب وسط أرسنال المعار لنادي بشكتاش خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال تقرير نشرته الصحيفة: "النني سيوفر خيارات رائعة في وسط ميلان بجانب فرانك كيسي ولوكاس بيليا وإسماعيل بن ناصر".

وواصل "قوة كبيرة ستمنح المدرب العديد من الخيارات والحلو".

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وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه من المحتمل بشدة أن يرحل كيسي إلى نادي ولفرهامبتون في يناير وبالتالي النني سيكون خير بديل له خاصة مع ما يقدمه في وسط الملعب من قوة بدنية.

وأشارت إلى أن اللاعب نفسه قد أبدى رغبته في الرحيل خلال شهر يناير، وقد يكلف النني ميلان حسبما أشارت الصحيفة الإيطالية مبلغ 15 مليون يورو.

وألمحت الصحيفة إلى أن مبلغ 15 مليون يورو ليس سعرا نهائيا بل قابل للتفاوض كذلك مع أرسنال.

النني صاحب الـ27 عاما انضم إلى بشكتاش معارا حتى نهاية الموسم الجاري مع أحقية الشراء من أرسنال.

ويمتد عقد الدولي المصري مع النادي اللندني حتى صيف 2022.

وشارك محمد النني مع النادي التركي خلال الموسم الجاري في 3 مباريات بكل المسابقات.

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