الشروق التونسية: مدرب النجم متمسك بـ كوليبالي "المنتظم"

يتمسك رفيق المحمدي المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي، بخدمات مهاجمه الإيفواري سليماني كوليبالي رغم أزمته مع الأهلي.

كوليبالي (24 عاما) انتقل إلى النجم الساحلي في فترة الانتقالات الصيفية، لكنه لم يخض أي مباراة مع الفريق حتى اللحظة بسبب العقوبة الموقعة عليه لهروبه من الأهلي.

رغم ذلك، ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية أن المحمدي مدرب النجم متمسك باللاعب بشكل كبير.

الصحيفة قالت إنه ورغم الشعور السائد بأن القضية صارت مغلقة، وعدم قدرة رضا شرف الدين رئيس النادي على تسوية القضية مع الأهلي؛ فإن المحمدي يرى في كوليبالي حلا لأزمته الهجومية.

وشددت الصحيفة على أن كوليبالي هو أحد أكثر اللاعبين حضورا وانتظاما في تدريبات الفريق.

المحمدي من جانبه يتمنى أن تسرّع الإدارة من حل الإشكال المادي، حتى يصير كوليبالي قادرا على المشاركة مع الفريق في أقرب فرصة، إذ يرفض تماما فرصة التفريط فيه.

وانضم كوليبالي إلى الأهلي في يناير 2017 قادما من كيلمارنوك مقابل 930 ألف يورو، وحقق بداية قوية فور مشاركته بتسجيله 6 أهداف في 12 مباراة.

لكنه غادر مصر بشكل مفاجئ في 25 مايو من العام نفسه، قبل أن يغرّد عبر تويتر في 4 يونيو، زاعما تعرضه لاضطهاد ديني في الأهلي، مما دفعه إلى الهروب دون إخبار أحد.

لاحقا تلقى الأهلي حكما من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في أبريل 2018، يُلزم كوليبالي بتسديد غرامة قيمتها 1 مليون و436 ألف دولار أمريكي.

وحتى يصير كوليبالي قادرا على استئناف مسيرته الكروية؛ عليه تسديد قيمة الغرامة كاملة، والتي لم يصل الأهلي منها حتى اللحظة سوى 1 مليون دولار.

إدارة النجم الساحلي راسلت الأهلي في أغسطس الماضي بحثا عن تسوية مالية، قبل أن يصرّح قيس عاشور المتحدث الرسمي للنادي التونسي في نفس الشهر أنهم توصلوا لاتفاق مبدئي مع إدارة الأحمر.

وذكر عاشور في تصريحاته حينها أنه "يثق في إدارة الخطيب، وأن الإجراءات الإدارية هي المتبقي فقط لإتمام التسوية". (طالع التفاصيل)

وأخيرا خرج عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي يوم 10 أكتوبر، وصرح أن المفاوضات مع النجم الساحلي لم يُكتب لها النجاح.

وقال القيعي: "لقد هرب كوليبالي، وحصل النادي الأهلي على حكم درجة أولى وثانية بأحقيته في الحصول على مليون و400 ألف دولار".

وأضاف "اتفقنا مع إدارة النجم الساحلي قبل بداية الموسم الجاري بتقسيط الغرامة عن طريق تسوية مالية بينه وبين كوليبالي، لكن لم نحصل على ضمانات مالية منهم". (طالع التفاصيل)

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