من المتوقع أن يخوض عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، مباراته الدولية الأولى بقميص منتخب مصر مساء اليوم الإثنين أمام بوتسوانا.

مصر تواجه بوتسوانا وديًا على استاد برج العرب في الإسكندرية، مباراة ستكون الأول تحت قيادة المدير الفني الجديد: حسام البدري.

ويُنتظَر أن يدفع البدري بـ عبد الله جمعة على الجهة اليسرى، مع الاعتماد على أحمد فتحي –قائد المنتخب- في الجهة اليمنى.

التشكيل قد يشهد عودة أحمد حجازي أيضا الذي لم يخض أي مباراة هذا الموسم مع ناديه وست بروميتش ألبيون بسبب الإصابة.

ومع غياب محمد صلاح، يتجه البدري إلى التعويل على حسين الشحات جناح الأهلي في الجهة اليمنى من خط الوسط، مع الاستناد على عبد الله السعيد في العمق.

تشكيل منتخب مصر المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي – محمود علاء – أحمد حجازي – عبد الله جمعة

الوسط: محمد النني – طارق حامد – حسين الشحات – عبد الله السعيد – محمود حسن "تريزيجيه"

الهجوم: أحمد حسن "كوكا"

ولم يسبق لمنتخب مصر أن تعرض لأي خسارة أمام بوتسوانا طوال تاريخه، إذ فاز 3 مرات وتعادل مرة.

وتقام المباراة في حضور 10 آلاف متفرج، بإدارة الحكم المصري إبراهيم نور الدين.

ضع نفسك مكان البدري، واختر تشكيل مصر الأنسب لمواجهة بوتسوانا

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