خاص في الجول يكشف – كيف يجهز ميتشو مصطفى فتحي.. وظهور وارد أمام الأهلي

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 11:18

كتب : محمد حسين مصطفى

مصطفى فتحي لاعب الزمالك تصوير: مصطفى عميرة

يعمل ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك على تجهيز جناح الفريق مصطفى فتحي بشكل تدريجي، في وقت يعد ظهوره أمام الأهلي محتملا.

وعلم FilGoal.com أن ميتشو كلف مساعديه، دوشان ستانيوفيتش وأيمن عبد العزيز بالعمل مع فتحي والوصول به للدرجة الفنية المطلوبة.

وكلف ميتشو دوشان بإعداد تقارير دورية عن حالة اللاعب الفنية من خلال تحليل الأداء والتأهيل البدني، فيما سيعمل أيمن عبد العزيز بالإشراف على وحدات اللاعب الفنية.

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ويخطط ميتشو لإشراك اللاعب على مراحل في المباريات المقبل، لإكسابه حساسية المباريات خطوة بخطوة.

ومن المنتظر حسبما علم FilGoal.com أن يحصل فتحي على دقائق أمام الأهلي إذا وصل للمستوى البدني والفني المطلوب، يوم 19 أكتوبر المقبل في الجولة الرابعة للدوري المصري.

ولم يشارك فتحي مع الزمالك منذ 5 يناير الماضي حين شارك لمدة شوط في انتصار الزمالك على الاتحاد في الدوري بنتيجة 3-1، قبل أن يجري جراحة لتهذيب عظام الركبة للتخلص من الآلام التي هاجمته.

وشارك فتحي في التدريبات الجماعية منذ يوم الثلاثاء الماضي.

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في الدوري الأهلي الزمالك مصطفى فتحي

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