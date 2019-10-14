تقرير - توتنام يجدد اهتمامه بضم برونو فيرنانديز لتعويض إريكسن

يستعد نادي توتنام لتجديد اهتمامه بضم برونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتنج لشبونة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "أ بولا" البرتغالية.

وقال التقرير إن توتنام كان مهتما بالحصول على خدمات صاحب الـ25 عاما خلال السوق الصيفية، بجانب وجود اهتمام قوي للغاية من مانشستر يونايتد لكن كلاهما لم يتحرك لضمه.

ويرغب توتنام في ضم برونو لتعويض رحيل كريستيان إريكسن المحتمل عن صفوفه خلال شهر يناير المقبل.

فيرنانديز انضم إلى سبورتنج قادما من سامبدوريا في صيف 2017 بمبلغ 9.69 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك الدولي البرتغالي في 10 مباريات بكل المسابقات خلال الموسم الجاري سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

وكانت صحيفة "أس" الإسبانية قد قالت في وقت سابق إن توتنام حدد سعر إريكسن بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني عوضا عن خسارته مجانا في الصيف المقبل بعد ناهية عقده، وأشارت إلى أن ريال مدريد يستعد للدخول في مفاوضات مع توتنام خلال الأسابيع القليلة المقبلة لحسم الصفقة.

وارتبط اسم إريكسن بالانتقال لـ ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تحديدا مع عدم تجديده لعقده الذي ينتهي في 2020.

وانضم إريكسن خلال صيف 2013 إلى توتنام قادما من أياكس بمبلغ 13.5 مليون يورو.

وشارك إريكسن خلال الموسم الجاري في 11 مباراة مع توتنام بالدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ولعب صاحب الـ27 عاما بقميص توتنام في 288 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 67 هدفا وصنع 87 آخرين.

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