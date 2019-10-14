تحسن حالة مروان وفحص طبي لنيدفيد.. الأهلي يواجه الإعلاميين وديا الإثنين

كشف خالد محمود طبيب فريق الأهلي على أن حالة مروان محسن مهاجم الفريق في تحسن مستمر بعد تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وكان مروان محسن قد تعرض لإصابة في الوجه خلال مباراة سموحة في افتتاح مباريات الموسم الجديد من الدوري.

وأوضح طبيب الأهلي أن النادي بدأ إجراءات شراء القناع الخاص بمروان محسن والاتصال بالشركة الطبية خلال 48 ساعة للحصول على المقاسات الخاصة به، على أن يتم حضوره خلال اسبوع من إسبانيا.

وبدأ مروان الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

ويخضع كريم وليد نيدفيد لاعب وسط الفريق لفحص طبي جديد قبل انطلاق المواجهة الودية اليوم الاثنين أمام الإعلاميين في الثالثة عصرا.

ويسعى الجهاز الطبي للوقوف على مدى تحسن حالته بعد قيامه بالجري حول الملعب لأول مرة منذ خضوعع لجراحة غضروف الركبة.

ويلعب الأهلي وديا في الثالثة عصر اليوم الإثنين أمام الإعلاميين في ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة استعدادا لمواجهة الزمالك.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري مساء السبت المقبل.

اقرأ أيضا:

تشكيل مصر المتوقع أمام بوتسوانا

إبراهيموفيتش يفتح النار على مدرب السويد "العنصري"

أمير مرتضى: تذكروا ما حدث في 2019

محمد محمود يكشف مفاجأة بشأن انتقاله إلى الأهلي

الزمالك يفترس إفريقيا في كرة اليد