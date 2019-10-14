كرة طائرة - الهزيمة الثامنة على التوالي.. منتخب مصر يسقط أمام الأرجنتين في كأس العالم

واصل منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة هزائمه في كأس العالم المقامة باليابان بالخسارة الثامنة على التوالي وهذه المرة أمام الأرجنتين.

تغلب المنتخب الأرجنتيني على مصر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليخرج الفراعنة دون إضافة نقاط جديدة.

بدأ الفراعنة المباراة بقوة وتحقيق فوز صعب في الشوط الأول بنتيجة 27-25، قبل أن يفوز أبناء التانجو بثلاثة أشواط متتالية (25-17، 25-22، 25-17).

ويتبقى مباراة واحدة لمنتخب مصر في بطولة كأس العالم، إذ يواجه منتخب أمريكا القوي في الرابعة من فجر الثلاثاء.

وتجمد رصيد مصر عند 8 نقاط من فوزين على أستراليا وإيران وخسارة مباراتين بنتيجة 2-3 أمام كندا واليابان.

وأفضل مركز قد يحققه منتخب مصر في النسخة الحالية من كأس العالم هو المركز العاشر.

وتستضيف مصر في يناير المقبل تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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