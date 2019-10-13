بعد إنجاز إفريقيا لليد.. الزمالك يرفع رصيده إلى 30 لقبا قاريا بألعاب الصالات الجماعية

واصل فريق رجال الزمالك لكرة اليد تفوقه في اللعبة وتربع على عرش أكثر الأندية تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 مرة.

تغلب الزمالك على سبورتنج في نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2019، ليتوج الأبيض بلقبه الـ 12 في تاريخ المسابقة. (طالع التفاصيل)

تفوق الزمالك على المجمع البترولي الجزائري في تاريخ التتويج بلقب دوري الأبطال، إذ حصل الفريق الجزائري على اللقب 11 مرة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 30 لقبا قاريا على مستوى ألعاب الصالات الجماعية لرياضات اليد والطائرة والسلة.

وحقق الزمالك 23 لقبا قاريا في كرة اليد من أصل الـ 30 بطولة التي حصل عليها الفريق.

وضمن الزمالك تأهله إلى بطولة سوبر إفريقيا لكرة اليد في انتظار بطل كأس الكؤوس، وبالتالي هناك فرصة قوية للأبيض لإضافة اللقب 24 من البطولات القارية لليد.

وجاءت بطولات الزمالك القارية في ألعاب الصالات الجماعية كالآتي:

- كرة اليد (23 لقبا) بواقع (12 دوري أبطال - 5 كأس كؤوس - 6 سوبر إفريقي)

- كرة الطائرة (6 ألقاب) بواقع (5 دوري أبطال - 1 كأس الكؤوس)

- كرة السلة (لقب وحيد) دوري أبطال إفريقيا

ويتواجد في قائمة الأندية المتوجة بالألقاب القارية في ألعاب الصالات الجماعية 41 فريقا بينهم 7 أندية مصرية.

ويتربع المجمع البترولي الجزائري على عرش الأندية الإفريقية المتوحة بألقاب كرة اليد بـ 29 لقبا، بينما الأهلي الأكثر تتويجا في الألعاب الثلاثة برصيد 32 لقبا.

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