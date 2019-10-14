مواعيد مباريات اليوم الاثنين 14-10-2019 والقنوات الناقلة.. الظهور الأول لكتيبة البدري

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 01:23

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر الأول مع حسام البدري

حان الآن موعد الظهور الأول لمنتخب مصر منذ الخروج من أمم إفريقيا 2019.. فأهلا بكم.

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منتخب مصر في الظهور الأول له تحت قيادة حسام البدري يواجه منتخب بوتسوانا في السابعة مساءً على ملعب برج العرب على قناة أون سبورت.

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وفي تصفيات كأس الأمم الأوروبية، يلعب منتخب البرتغال أمام منتخب أوكرانيا في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 3.

ويحل منتخب إنجلترا ضيفا على منتخب بلغاريا في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 2.

وفي لقاء منتظر، يلعب منتخب فرنسا أمام منتخب تركيا في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 1.

ويلعب منتخب كوسوفو ضد مونتينجرو على بي إن سبورتس 4 في الثانية عشر ظهرا.

ويواجه منتخب ليتوانيا نظيره الصربي على بي إن سبورتس 7، بينما يلعب منتخب أيسلندا ضد أندورا على بي إن سبورتس 6 في التاسعة إلا ربع مساءً.

ويحل منتخب ألبانيا ضيفا على مولدوفا في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 5.

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