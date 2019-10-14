أمير مرتضى: نتقابل في نهاية الموسم.. تذكروا ما حدث في 2019

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 01:27

كتب : FilGoal

تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية - الزمالك - نهضة بركان

يثق أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك في قدرات فريق الزمالك في إنهاء الموسم الحالي بشكل أفضل من الموسم الماضي.

وصرح أمير مرتضى عبر قناة (الحدث اليوم) "كانت بدايتنا في الموسم الماضي متذبذبة، وأنهينا الموسم بالفوز ببطولة الكونفدرالية وكنا فريق الكرة الوحيد في مصر الفائز ببطولة قارية، كما حققنا السوبر المصري السعودي وتنتظرنا مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي".

وأضاف المشرف العام على الكرة بالزمالك "لم نلعب سوى 3 مباريات فقط من أصل 34 جولة، المشوار طويل، هذه رسالة لمن يحاول أن يكسر مجاديفنا".

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وشدد "ليس أمامنا سوى العمل، وأعد الجماهير بأن الجهاز الفني واللاعبين في حالة تركيز تامة، ونتقابل في نهاية الموسم لتقييم الفريق بعدما نرى ما سيحققه".

وأشاد أمير مرتضى بإنجاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك، مشيرا إلى أن محمود شيكابالا قائد الفريق سيكون في استقبالهم لدى وصول بعث اليد إلى مصر من الرأس الأخضر.

وأتم "كرة القدم دائما ما تنال الاهتمام الأكبر، إلا أن فريق كرة اليد بالزمالك يشرفنا دائما، ويكسر كل التوقعات، وإنجازاته أتمنى أن تكون دافعنا لفريق الكرة وباقي الألعاب في النادي".

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