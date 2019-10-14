محمد محمود يكشف مفاجأة: أحمد عيد عبد الملك أول من رشحني للأهلي

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 01:02

كتب : FilGoal

محمد محمود - الأهلي

كشف محمد محمود بعض الكواليس التي سبقت انتقاله من وادي دجلة إلى الأهلي في يناير الماضي مقابل 20 مليون جنيه.

وقال محمد خلال استضافته بقناة الأهلي "أحمد عيد عبد الملك عندما كان لاعبا بصفوف دجلة كان أول من رشحني للانتقال إلى الأهلي من خلال حديث دار بينه وبين أحمد أيوب المدرب السابق للأهلي".

وأضاف "لم أشارك في هذه المباراة بل تابعتها من المدرجات، وقتها تحفظ أحمد أيوب على الفكرة، إلا أن أحمد عيد عبد الملك أكد له أنني لاعب جيد، ولابد أن يتعاقد الأهلي معي على ضمانته".

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وأشار "أما المفاوضات الرسمية تمت بعد تألقي في مباراة الفريقين بالدور الأول من الموسم الماضي، تمت الأمور بسرعة كبيرة لم أتخيلها".

وكشف اللاعب الشاب "تلقيت أيضا خلال تلك الفترة، عروض أوروبية منها شفهي مثل بازل وأياكس أمستردام، إضافة إلى عرض رسمي من هوفينهايم الألماني".

واستدرك في ختام تصريحاته "فضلت الأهلي لسببين، أولهما أن اللعب له حلم كبير لي، كما أن سيرتي الذاتية لم تكن قوية أو بالثقل الذي يكفيني للعب أساسيا في أي ناد أوروبي".

وعاد محمد محمود من الإصابة مؤخرا بعد غياب لأكثر من 10 أشهر بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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في الدوري الأهلي وادي دجلة أحمد عيد عبد الملك محمد محمود

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