غريب: كلام الجهاز الفني مع اللاعبين أهم من الاستعانة بطبيب نفسي

يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن لاعبيه لا يحتاجون لمعد أو طبيب نفسي قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة يوم 8 نوفمبر في مصر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وصرح غريب عبر قناة (أون سبورت) "لست ضد الفكرة ولكن لا يمكن إدخال عنصر جديد على الفريق قبل 25 يوما من البطولة سواء عنصر بالجهاز الفني أو الإداري، نحن نلعب في الوقت الضائع، والتجمع القادم هو التجمع الخاص بالبطولة".

وأشار "كان من الممكن الاستعانة بطبيب (معد) نفسي من البداية بحيث يعقد جلسة مع اللاعبين مرة أسبوعيا، وبشكل عام لا أريد الربط بين أي حدث وعدم الاستعانة بمعد نفسي".

واستدرك المدير الفني للمنتخب الأوليمبي "لدينا جهاز فني حدث ولا حرج، سبق له الفوز بميداليات عالمية مثل برونزية مونديال الشباب وبطولات إفريقية ومحلية مع أنديتهم ومنهم من شارك في الأولمبياد مثل معتمد جمال الذي كان مدربا للمنتخب في أولمبياد 2012".

وأشار "كل فرد في الجهاز المعاون عندما يتحدث مع اللاعبين سيكون أهم كثيرا من المعد النفسي في الوقت الحالي".

وأجاب شوقي غريب عن كيفية إقناع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول بعدم ضم أي لاعب بالمنتخب الأوليمبي، قائلا "التنسيق بيننا على أعلى مستوى، لقد قلت للبدري أثناء التواجد في قرعة البطولة بالإسكندرية، أن البطولة المؤهلة للأولمبياد مهمة وتضم منتخبات إفريقية، وستكون فرصة للاعبي المنتخب الأوليمبي لأداء المباريات تحت ضغط الجماهير".

وأشار في ختام تصريحاته "قلت للبدري انتظر للبطولة لترى اللاعبين تحت ضغط وتحكم عليهم جيدا لتحدد من يقدر فيهم على الاستمرار أو يفيد المنتخب الأول في الفترة القادمة".

منتخب مصر الأوليمبي فاز على جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيئ، في آخر الوديات قبل تصفيات أوليمبياد طوكيو 2020.

وتقام تصفيات قارة إفريقيا لأوليمبياد طوكيو 2020 في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

ووقعت مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الكاميرون، وغانا، ومالي في البطولة.

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