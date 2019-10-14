شوقي غريب: نحاول لعب ودية أخرى.. وإصابة رمضان صبحي بسيطة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 00:47

كتب : FilGoal

مصر الأوليمبي - جنوب إفريقيا

يتطلع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لخوض مباراة ودية أخيرة قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة يوم 8 نوفمبر، والمؤهلة لأولمبياد (طوكيو 2020).

وقال غريب عبر قناة (أون سبورت) "أعتبر مباراة جنوب إفريقيا التجربة الودية الأخيرة، لقد استفدنا منها بإشراك 16 لاعبا أمام فريق متطور، ودفعت بحارس المرمى محمد صبحي 90 دقيقة لأول مرة منذ انضمامه للزمالك".

وأضاف "سنحاول خوض مباراة ودية أخرى يوم 30 أو 31 أكتوبر أو 1 نوفمبر مع أحد منتخبات البطولة التي ستصل مبكرا إلى مصر".

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وكشف "بالتأكيد تم الاستقرار على طريقة اللعب ومتغيراتها وكذلك 7 أو 8 لاعبين من التشكيل الأساسي".

وأوضح المدير الفني للمنتخب الأوليمبي "أكثر ما يقلقني قلة مشاركة اللاعبين في المباريات، تتبقى 3 مباريات بالدوري قبل انطلاق البطولة، لذا طالبت اللاعبين حال عدم المشاركة مع أنديتهم بعدم الحصول على إجازات من التدريب للحفاظ على مستواهم البدني".

وأشار شوقي غريب إلى أن الإصابات التي تعرض لها رمضان صبحي ومحمد صادق ولاعبين آخرين خلال ودية جنوب إفريقيا تبدو بسيطة.

منتخب مصر الأوليمبي فاز على جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيئ، في آخر ألوديات قبل تصفيات أوليمبياد طوكيو 2020.

وتقام تصفيات قارة إفريقيا لأوليمبياد طوكيو 2020 في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

ووقعت مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الكاميرون، وغانا، ومالي في البطولة.

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