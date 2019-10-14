كرة يد - الأحمر: بطولة إفريقيا أمام سبورتنج هي الأغلى في مسيرتي

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 00:45

كتب : محمد حسين مصطفى

كرة يد - الزمالك - يد الزمالك

شدد أحمد الأحمر قائد الزمالك لكرة اليد أن بطولة إفريقيا للأندية الأخيرة هي الأغلى في مسيرته.

وفاز الزمالك بالبطولة الإفريقية للأندية رقم 12 له بعد التغلب على سبورتنج في النهائي الذي أقيم في الرأس الأخضر.

وقال أحمد الأحمر عقب المباراة: "إنها البطولة الأغلى في مسيرتي مع كرة اليد لأنها جعلت الزمالك ينفرد بصدارة البطولات القارية لكرة اليد في إفريقيا".

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وأضاف "كما أنها البطولة الثالثة على التوالي للزمالك وبذلك نحتفظ بالكأس للأبد".

وتابع الأحمر "أصبحت أيضا اللاعب رقم 1 في العالم من حيث عدد مرات الفوز بالبطولات القارية بمجموع 19 بطولة".

من جانبه قال محمد رمضان "هتلر" لاعب فريق كرة اليد في الزمالك: "الفوز بهذا اللقب معجزة".

واختتم تصريحاته "إنها من أصعب البطولات التي لعبتها وأعد الجماهير أن تكون هذه البطولة بداية لحصد جميع ألقاب الموسم الحالي".

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كرة يد الزمالك أحمد الأحمر

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