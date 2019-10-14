محمد محمود يفتح الباب حول إمكانية مشاركته أمام الزمالك: المفاجآت واردة

فتح محمد محمود لاعب الأهلي، الباب أمام إمكانية مشاركته في مباراة الزمالك، يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وصرح محمد محمود عبر قناة النادي الأهلي "ولما لا أشارك في القمة؟ من الوارد أن تحدث مفاجأة".

ويبتعد اللاعب الشاب عن الملاعب منذ يناير الماضي لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأشار لاعب الأهلي "أعلم أنه تنتظرني منافسة قوية، أحب اللعب في المركز ١٠ الذي يشغله حاليا محمد مجدي أفشة وصالح جمعة، إنه المركز المحبب لي لأنه يخص مثلي الأعلى محمد أبو تريكة".

وأوضح "كما أجيد أيضا مهام لاعب الوسط الذي يتقدم للأمام مثل عمرو السولية وحمدي فتحي".

ولفت محمد محمود "كما لعبت رأس حربة في قطاع الناشئين وكنت متميزا في ضربات الرأس رغم قصر قامتي، وسجلت ١٤ هدفا منهم "هاتريك" في الأهلي ومثله في سموحة، وهدف في الزمالك".

وأتم "سأشارك غد الإثنين في المباراة الودية ضد الإعلاميين، أنتظرها بفارغ الصبر، لأنني أشتاق العودة للملعب".

وأصيب محمد محمود في ثاني مباراة له مع الأهلي ضد سموحة وذلك بعد انضمامه من صفوف وادي دجلة مقابل ٢٠ مليون جنيه.

ويستعد الأهلي للقاء القمة أمام الزمالك يوم 19 أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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