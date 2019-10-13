منتخب مصر: 4 تبديلات فقط في ودية بوتسوانا

الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 23:30

كتب : عاطف شادي

مران منتخب مصر الأول مع حسام البدري

استقر منتخبا مصر وبوتسوانا على إجراء أربعة تبديلات فقط خلال اللقاء الودي مساء غد الإثنين.

منتخب مصر يواجه بوتسوانا وديا مساء غد الإثنين على استاد برج العرب، في أولى المباريات تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الجديد لصفوف المنتخب.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن الاكتفاء بأربعة تبديلات فقط خلال اللقاء، حسب طلب الجهاز الفني لمنتخب بوتسوانا.

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وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر يرغب في إجراء ٦ تبديلات خلال اللقاء من أجل التعرف على المستوى الحقيقي لكل اللاعبين وإعطاء الفرصة لأكبر عدد للوقوف على بعض النقاط لاتخاذ قراراته في المرحلة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي كينيا وجُزر شهر نوفمبر المقبل، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

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