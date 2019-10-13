غريب: نطبق أكثر من طريقة لعب في المنتخب الأوليمبي

الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 23:15

كتب : FilGoal

مصر الأوليمبي - جنوب إفريقيا

أوضح شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أنه يحاول تطبيق أكثر من طريقة لعب مؤكدا أن لاعبو المنتخب قادرون على استيعاب تعليماته الفنية.

وفاز منتخب مصر الأوليمبي على جنوب إفريقيا بهدف دون رد في المباراة الودية الأخيرة استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وقال شوقي غريب عقب المباراة لقناة أون سبورت: "نطبق أكثر من طريقة لعب واللاعبون استطاعوا حفظ هذه الطرق".

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وأضاف "نريد تشكيل أكثر من جبهة هجومية في الملعب بالاعتماد على مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأتم تصريحاته "ولكن الأزمة التي تقابلني أن هناك مجموعة من اللاعبين غير مكتملين اللياقة البدنية بسبب عدم مشاركتهم مع أنديتهم، ومجموعة أخرى تمتلك لياقة بدنية عالية وهذا يجعل هناك تفاوت في المستوى البدني بين اللاعبين".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 بجانب كل من غانا ومالي والكاميرون.

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مصر الأوليمبي شوقي غريب

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