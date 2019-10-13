علي معلول: أدافع عن قميص الأهلي ولا أعرف لماذا يسبوني بسبب التألق أمام أندية تونس

الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 18:49

كتب : محرر في الجول

علي معلول - الأهلي - أطلع برة

يندهش علي معلول ظهير الأهلي من تعرضه للسباب من الجماهير التونسية بسبب تألقه مع فريقه ضد أندية تونس.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وأوقعت قرعة مجموعات دوري الأبطال معلول مع فريقه الأهلي في مواجهة تونسية جديدة مع النجم الساحلي.

وقال معلول للإعلام التونسي: "لا تسألك القرعة ماذا تحب، عندما ألعب مع الأهلي المصري يجب أن أدافع عن قميصه".

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واستدرك "اللعب في النجم أو أي فريق آخر يعني أن لاعبيه سيدافعون عن قميصه، وهذا هو الاحتراف".

وواصل "لا أعرف لماذا يسبوني ويقولون معلول يتألق أمام الأندية التونسية، لا يجب أن نفكر بهذه الطريقة".

ثم أضاف "في الموسم الماضي كنت هدافا لفريقي ولم ألعب لمنتخب تونس في كأس الأمم".

وأتم "بالعكس الجماهير التي تسبني أثناء المباراة تصفق لي بعدها، لأنني في النهاية أظل تونسيا".

وانضم معلول للأهلي من الصفاقسي التونسي في صيف 2016، ويمتد تعاقده حتى 2022.

وتوج الظهير التونسي بالدوري مع الأهلي 3 مرات بالإضافة إلى بطولة لكأس مصر وبطولتين لكأس السوبر.

وكان معلول هدافا للأهلي في الموسم الماضي الذي شهد التتويج بالدوري للمرة الـ41 في تاريخه.

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