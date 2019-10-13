بالفيديو - رغم ضمان التأهل.. بلجيكا لا تتهاون وتتجاوز كازاخستان بسهولة

أكد منتخب بلجيكا صدارته للمجموعة التاسعة في تصفيات يورو 2020، بفوزه على مضيفه الكازاخستاني 2-0، على ملعب أستانا.

ميتشي باتشواي، وتوماس مونييه سجلا هدفي بلجيكا بالتقاسم على شوطي المباراة.

لترفع بلجيكا رصيدها إلى 24 نقطة في الصدارة، ويتجمّد رصيد كازاخستان عند 7 نقاط في المركز الرابع.

بلجيكا كانت قد ضمنت تأهلها بالفعل بعد فوزها في الجولة الماضية 9-0 على سان مارينو.

فيما فقدت كازاخستان كل حظوظ تأهلها بشكل رسمي بعد هذه الخسارة، إذ يفصلها 11 نقطة عن روسيا صاحبة المركز الثاني قبل 3 جولات على النهاية.

وحافظت بلجيكا على سجلها خاليا من الهزائم في مواجهة كازاخستان، لتكون قد هزمتها في 4 مناسبات، واكتفت بالتعادل مرتين.

بلجيكا افتتحت التسجيل في الدقيقة 21 بواسطة باتشواي الذي استقبل عرضية من دينيس برايت وقابلها في شباك أصحاب الأرض بلمسة واحدة.

ليسجل باتشواي هدفه الدولي رقم 16 مع بلجيكا، والرابع له في هذه التصفيات.

وقتلت بلجيكا المباراة في الدقيقة 53 بتسديدة على الطائر من الظهير الأيمن مونييه، الذي تلقى تمريرة حاسمة بديعة من القائد إيدن هازارد نجم ريال مدريد.

باتشواي بدوره كان قريبا من إكمال الثنائية، لكنه عجز عن تسجيل فرصة سهلة في الدقيقة 69.

بلجيكا حققت فوزا سهلا دون عناء، وحافظت على انتصاراتها المتتالية في التصفيات.

اقرأ أيضا:

مصدر بلجنة الحكام يكشف لـ في الجول أعضاء القائمة الدولية وموعد الإعلان عنها

بيان رسمي – اتحاد الجزائر يعلن تجميد كل أنشطته بقرار اللاعبين

الإصابة رقم 24.. نيمار يغادر مباراة البرازيل ونيجيريا

من لوائح فيفا - حق اللاعب والنادي في أزمات المستحقات المتأخرة.. وشرطان

السولية جاهز لمباراة القمة وفي انتظار موعد العودة للتدريبات.. وتقرير لفايلر عن المصابين