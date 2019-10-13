بالفيديو - إفريقيا لا تركع أمام البرازيل.. نيجيريا تفرض تعادلا جديدا على أبطال الكوبا

اكتفت البرازيل بالتعادل 1-1 أمام نيجيريا في مباراة ودية أقيمت على ملعب سنغافورة الوطني.

جو أريبو تقدّم لـ نيجيريا في الشوط الأول، قبل أن يدرك كاسيميرو التعادل للبرازيل في الشوط الثاني.

لتواصل البرازيل سجلها خاليا من الانتصارات من بعد الفوز بـ كوبا أمريكا.

📋إيفرتون يبدأ أساسيا بدلا من كوتينيو، وثلاثي هجومي يقودون السامبا#BRANGA pic.twitter.com/jFm8a70uBX — FilGoal (@FilGoal) October 13, 2019

البرازيل ومن وقت تتويجها على حساب بيرو في نهائي 22 يونيو، خاضت 4 مباريات ودية، بدأتها بالتعادل 2-2 مع كولومبيا.

نتائج منتخب البرازيل بعد التتويج القاري بلقب كوبا أمريكا! 🤝2-2 ضد كولومبيا ❌1-0 ضد بيرو 🤝1-1 ضد السنغال 🤝1-1 ضد نيجيريا pic.twitter.com/XY9rm0lv8N — FilGoal (@FilGoal) October 13, 2019

ثم خسرت 0-1 من بيرو، قبل أن تتعادل 1-1 مع السنغال قبل عدة أيام.

البرازيل عجزت عن الفوز على منافسها الإفريقي التالي، فتعادلت مع نيجيريا 1-1.

البرازيل لم تخسر مطلقا من المنتخب الأول النيجيري، إذ واجهته مرة واحدة وديا عام 2003، وهزمته 3-0.

لكن مباراة شهيرة تعود إلى الأذهان عندما يُطرَح اسم البرازيل ونيجيريا، هي نصف نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأوليمبية 1996.

يومها حققت نيجيريا عودة مجنونة من التأخر 1-3 إلى التعادل في اللحظات الأخيرة ثم الفوز بهدف رابع في الوقت الإضافي.

لتكون البرازيل قد واجهت إجمالا المنتخبات الإفريقية 37 مرة –على مستوى المنتخب الأول-، ولم تخسر أبدا سوى مرة واحدة أمام الكاميرون في كأس القارات 2003.

البرازيل بدأت المباراة بنبأ سيئ مبكر عندما غادر نيمار الملعب مصابا في الدقيقة 12.

نجم باريس سان جيرمان عانى من آلام في العضلة الخلفية للساق اليسرى، وعوّضه فيليبي كوتينيو لاعب وسط بايرن ميونيخ.

منذ انضمام نيمار لباريس سان جيرمان صيف 2017، غاب اللاعب 396 يوما عن الملاعب بسبب الإصابة🤕 الإصابة رقم 24 منذ تحوّله من سانتوس إلى الملاعب الأوروبية عبر بوابة برشلونة. pic.twitter.com/s7SKxCyDkw — FilGoal (@FilGoal) October 13, 2019

المنتخبان تبادلا الفرص لأكثر من نصف ساعة وسط تألق من حارسي المرمى: إيديرسون مورايش، وفرانسيس أوزوهو.

حتى تمكّنت نيجيريا من هز الشباك في الدقيقة 35 بواسطة لاعب الوسط جو أريبو الذي اخترق منطقة الجزاء وأنهى الهجمة بثقة.

لاعب وسط جلاسكو رينجرز يخوض مباراته الثانية فقط، وبات يمتلك بالفعل هدفين دوليين بعد هدفه في مباراته الدولية الأولى أمام أوكرانيا قبل أيام قليلة.

كوتينيو حاول إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، لكن ركلته الحرة المباشرة مرت بجوار القائم بقليل.

البرازيل بدأت الشوط الثاني بقوة، فأدركت التعادل سريعا بعد مرور دقيقتين.

ماركينيوس أصاب العارضة برأسه، لكن الكرة وجدت متابعة زميله كاسيميرو الذي سجل في الشباك شبه الخالية.

الهدف هو الثالث لـ كاسيميرو في مسيرته مع منتخب البرازيل، وجميعها سُجلت في آخر 4 أشهر.

ماركينيوس حاول مجددا في الدقيقة 57 برأسية من مسافة قريبة، لكن يد الحارس أوزوهو هي ما أبعد الكرة بصعوبة بالغة هذه المرة.

ليكتفي الطرفان بالتعادل، وينتهي التوقف الدولي لعناصر المنتخبين.

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