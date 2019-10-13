تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم ماندوزكيتش ووبيونتك

يسعى نادي مانشستر يونايتد لتدعيم صفوف الهجوم بضم ماريو ماندزوكيتش أو شيشتوف بيونتك في يناير المقبل.

وكشفت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية أن مانشستر يونايتد يسعى لضم بيونتك الذي يعاني هذا الموسم مع فريقه ميلان.

وسجل بيونتك الموسم الماضي 19 هدفا في 21 مباراة خاضهم في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مع فريق جنوى.

وانتقل بيونتك إلى ميلان بقيمة 35 مليون يورو بعد ستة أشهر فقط وسجل 11 مرة في 21 مباراة، لكنه يعاني هذا الموسم إذ لم يسجل سوى هدفين في سبع مباريات حتى الآن.

وأوضح التقرير أن هناك تفاوض بالفعل بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس لضم ماندزوكيتش في يناير المقبل.

وأشار التقرير إلى رغبة يوفنتوس في بيع المهاجم الكرواتي مقابل 10 ملايين يورو.

اقرأ أيضا

السولية جاهز لمباراة القمة وفي انتظار موعد العودة للتدريبات.. وتقرير لفايلر عن المصابين

كرة طائرة - بأداء باهت للفراعنة.. تونس تهزم مصر وتحقق الفوز الأول في كأس العالم

كاراجير: أحب ماني العبقري.. لاعبي المفضل في ليفربول

اسكواش - تتويج علي فرج ونوران جوهر بلقب أمريكا المفتوحة

إيهاب جلال يواصل الغضب.. 3 آلاف دولار خصما من مستحقات سيمبوري