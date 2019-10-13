اسكواش - تتويج علي فرج ونوران جوهر بلقب أمريكا المفتوحة

توج ثنائي وادي دجلة علي فرج المصنف الأول عالميا ونوران جوهر المصنفة الخامسة عالميا بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش.

وحققت نوران جوهر اللقب الأول في تاريخها والثالث في تاريخ مصر بعد الفوز على نور الطيب في عودة تاريخية.

خسرت نوران جوهر أول شوطين بنتيجة (11-3 و11-8) قبل أن تنجح في العودة من بعيد وتفوز بثلاثة أشواط متتالية (14-12، 11-8، 11-7).

وكانت نور الطيب أول مصرية توجت بلقب بطولة أمريكا في عام 2017 قبل أن تحقق رنيم الوليلي اللقب في النسخة التالية.

أما على مستوى الرجال فنجح علي فرج في تحقيق لقبه الثاني ببطولة أمريكا المفتوحة بعد الفوز على محمد الشوربجي تكرارا لنهائي 2017.

وفاز فرج بثلاثة أشواط دون مقابل (11-4، 11-7، 11-2) في مباراة استغرقت 40 دقيقة.

وكان محمد الشوربجي قد حقق لقب أمريكا المفتوحة 3 مرات سابقة أعوام 2014 و 2016 و 2018.

ويستعد أبطال مصر للمشاركة في بطولتي العالم للسيدات ومصر الدولية للرجال أمام الأهرامات في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

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