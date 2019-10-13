وقع إيهاب جلال المدير الفني للمصري ثالث غرامة له في اليومين الماضيين، حيث غرم لاعبه البوركينابي سعيدو سيمبوري 3 آلاف دولار، حوالي 48 ألف جنيها مصريا.

سعيدو سيمبوري النادي : المصري المصري

وعلم FilGoal.com أن تغريم سيمبوري صاحب الهدفين في الموسم الحالي جاء بسبب اشتباكه مع زميله أحمد عادل "ميسي" عقب مباراة وادي دجلة الودية الجمعة الماضي.

وقدم لاعب الوسط اعتذاره لإيهاب جلال قبل مباراة يوم السبت ضد الجمارك.

سيمبوري هو ثالث معاقب في صفوف المصري بعد محمود حمد، وأحمد عادل "ميسي".

وخصم جلال 250 ألف جنيه من مستحقات حمد بسبب طرده ضد وادي دجلة، مع إيقافه عن التدريبات لمدة شهر.

عقوبات إيهاب جلال نالت أيضا من اللاعب الشاب أحمد عادل "ميسي" والذي تم تغريمه مبلغ 50 ألف جنيه وإيقافه عن التدريبات لمدة شهر.

وجاءت أسباب العقوبة القاسية على محمود حمد حسبا علم FilGoal.com بسبب سلوكه السييء في المباراة واعتراضه على التحكيم ما أدلى إلى تعرضه للطرد.

أما أحمد عادل بسبب سوء سلوكه مع زملائه ودخوله في أكثر من مشادة خلال المباراة.

ويستعد المصري لمواجهة مصر للمقاصة في الجولة الرابعة من الدوري.

ويحتل المصري المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط.

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