الأهلي يكشف الرقم الحقيقي لصفقة الشحات.. "ليس 150 مليون جنيه"

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي عن القيمة الحقيقية لصفقة انضمام حسين الشحات في يناير الماضي.

وقال توفيق في حواره مع قناة "أون سبورت": "جميع الأحاديث التي دارت عن أن قيمة الصفقة 150 مليون جنيه غير حقيقية على الإطلاق. القيمة الحقيقة أقل من نصف هذا المبلغ".

وحدد المبلغ "5 مليون دولار، أي ما يقرب من 80 مليون جنيه، هي قيمة الصفقة، والشحات تنازل عن رقم كبير للغاية، ووفر علينا بعض الأمور المالية، وهو ما جعلنا نتمسك به بسبب رغبته في القدوم للأهلي".

وأشار "حسين عُرض عليه أرقاما كبيرة للغاية من منافسي الأهلي قبل الانضمام لنا، لكن هو رفض كل هذه العروض".

توفيق اختتم "مسؤولو العين احترموا رغبته في الانتقال لنا، رغم أنهم حصلوا على عروض أعلى بكثير، وفي النهاية تمت الصفقة".

ويعيش الشحات فترة من التألق مع المارد الأحمر في الآونة الأخيرة إذ ساهم في 5 أهداف خلال 4 مباريات بتسجيله 3 أهداف وصناعة هدفين.

وخلال 26 مباراة الموسم الماضي سجل صاحب الـ27 عاما 6 أهداف وصنع 4.

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