خاص وكيله: طارق حامد لا يقصد الزمالك بما كتبه

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 23:35

كتب : FilGoal

طارق حامد لاعب الزمالك تصوير: مصطفى عميرة

تحدث أحمد يحيى وكيل طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر عما كتبه اللاعب على (انستجرام) مشيرا إلى "لم يقصد الزمالك".

ونشر طارق حامد رسالة عبر قصص انستجرام وكتب "انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني. طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى". (طالع التفاصيل)

ولكن رسالة طارق حامد "لم تكن لـ الزمالك"، وفقا لوكيله.

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وقال أحمد يحيى: "ما كتبه طارق حامد ليس له أي علاقة بـ الزمالك".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "طارق حامد يتحدث مع إدارة الزمالك مباشرة إذا أراد أي شيء".

وتابع "لم يقصد الزمالك ولولا تواجده الحالي مع منتخب مصر ومنع اللاعبين من الظهور الإعلامي، لخرج وأوضح كل شيء".

وأشار "تواصلت مع طارق حامد وأكد لي إن ما كتبه لا يخص الزمالك بل أمور شخصية له".

طارق حامد صاحب الـ 30 عاما يمتد عقده مع الزمالك حتى 2021.

وانضم طارق حامد إلى الزمالك قادما من سموحة في 2014.

وشارك طارق حامد في مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم.

ورفع طارق حامد لقب الدوري والكأس مع الزمالك موسم 2014-15 إلى جانب لقبي كأس مصر 2017-18 و2018-19 مع لقب السوبر المصري والسوبر المصري السعودي وكأس الكونفدرالية.

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