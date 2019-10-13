أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 00:22

كتب : FilGoal

محمود عبد المنعم كهربا مع الزمالك

في أول رد رسمي، نفى أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي صحة ما قيل مؤخرا بخصوص توقيع محمود عبد المنعم "كهربا" على عقود انضمامه للمارد الأحمر.

وقال أمير توفيق: "كهربا لاعب جيد ومحترم للغاية ولكن لم يحدث أي تواصل معه".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت "لم نتحدث على الإطلاق مع كهربا. كل ما يقال ليس له أي أساس من الصحة نهائيا".

أخبار متعلقة

رئيس الزمالك: كهربا لم يوقع ورقة لـ الأهلي.. عقده بلا شرط جزائي مرتضى: إذا كان هناك رجلا في الأهلي فليكشف عقد كهربا الهزيمة السادسة تواليا.. كهربا يشارك في سقوط أفيش صورة - كهربا مع جنش ومؤمن زكريا في ألمانيا

وتابع "توقيعه مع الأهلي؟ كلام فارغ. لم يحدث على الإطلاق. مجرد اجتهادات لا أكثر ولا أقل".

وأشار "إذا أرادنا يوما ما الحديث عن كهربا والتعاقد معه، سنتحدث مع ناديه البرتغالي وقد نتحدث مع طرف آخر إذا رأينا أننا نحتاج لذلك، ولكن لم يحدث أي شيء في الوقت الحالي".

وشدد "فايلر لم يطلب أي لاعب للتعاقد معه في يناير. لم يُحدد طلباته حتى الآن ولم يتشك من أي لاعب حالي في الفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "مهمتي فقط تنفيذ المطلوب مني، ولم يحدث ذلك حتى الآن".

وخرجت تقارير صحفية وإعلامية خلال الأيام الماضية تزعم بتوقيع كهربا على عقود انضمامه لـ الأهلي، وهو ما نفاه تماما مدير التعاقدات في النادي.

ورحل كهربا في وقت سابق من الزمالك متجها للدوري البرتغالي رغم استمرار عقده مع الفارس الأبيض.

ويشارك كهربا في الوقت الحالي مع ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بعد وصول بطاقته الدولية بشكل مؤقت.

طالع أيضا

نهائي مصري خالص في بطولة إفريقيا لليد

منتخب جديد يتأهل رسميا لأمم أوروبا 2020

شاهد - النرويج تعكِر العيد الوطني لـ إسبانيا

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك وجينيراسيون في استاد السلام.. وتحديد عدد الجماهير

هدف رونالدو الخارق الذي تمنى لو لم يسجله بقميص برشلونة

مصر وبوتسوانا بحضور 10 آلاف مشجع

في الدوري الأهلي الزمالك كهربا

نرشح لكم

أخر الأخبار

معلول: الأهلي أكبر من أندية أوروبية ورفضت عروضا كثيرة بسبب علاقتي بالجمهور 43 دقيقة | الدوري المصري
تفاصيل حديث مرتضى مع البدري بعد ما كتبه طارق حامد.. وموقف لقاء جينيراسيون ساعة | مصر
أمير توفيق يُجيب.. هل يتفاوض الأهلي مع طارق حامد 2 ساعة | مصر
بالفيديو – اتحاد العاصمة ينفذ تهديده ويرفض خوض دربي الجزائر 2 ساعة | الوطن العربي
الأهلي يكشف الرقم الحقيقي لصفقة الشحات.. "ليس 150 مليون جنيه" 2 ساعة | مصر
أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا" 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 2 حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن 3 مصدر في الأهلي لـ في الجول: العين الإماراتي طلب التعاقد مع " فيراري" 4 انتهت - الأهلي مع النجم الساحلي والزمالك قد يواجه مازيمبي.. وقرعة متوازنة لبيراميدز وسهلة للمصري

قد ينال إعجابك