تفاصيل حديث مرتضى مع البدري بعد ما كتبه طارق حامد.. وموقف لقاء جينيراسيون

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تفاصيل حديثه مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بسبب طارق حامد.

ونشر طارق حامد رسالة عبر قصص انستجرام وكتب "انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني. طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى"، قبل أن يوضح وكيله أسباب ما كتبه. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الزمالك: "لن أتحدث كثيرا عن طارق حامد بعدما أوضح وكيله الحقيقة وأنه لم يقصد الزمالك".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الحدث اليوم "تحدثت مع البدري الذي كان يتواجد بجانبه طارق حامد وأكد لي مدرب المنتخب إن اللاعب لم يقصد الزمالك على الإطلاق في حديثه".

وتابع "طارق حامد لم يقصد الزمالك نهائيا. هو لاعب محترم ولكن البعض يستمر في هجومه على الزمالك بلا أي داعي ولا أفهم أسباب ذلك".

ماذا عن ملعب لقاء جينيراسيون فوت السنغالي؟ أجاب رئيس الزمالك: "الاتحاد الإفريقي وافق والأمر انتهى واللقاء سيقام على ملعب السلام".

وأوضح "مواجهة الزمالك أمام جينيراسيون ستكون في ملعب السلام. الأمن وافق واتحاد الكرة خاطر الاتحاد الإفريقي والأخير وافق وانتهى كل شيء".

وأشار "طلبت حضور 20 ألف متفرج في اللقاء".

مصدر مسؤول في اتحاد الكرة قال في وقت سابق لـFilGoal.com: " تلقينا موافقة نهائية من الأمن على إقامة المباراة في ملعب السلام". (طالع التفاصيل)

الزمالك يواجه جينيراسيون في الـ 24 من شهر أكتوبر الجاري في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويكفي الزمالك الانتصار بهدف مقابل لا شيء للوصول لدور المجموعات. (تعرف على مجموعات دوري أبطال إفريقيا)

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