الأهلي يستأنف تدريباته اليوم الأحد.. ومحاضرة بالفيديو من فايلر للاعبين

الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 11:34

كتب : FilGoal

مران الأهلي

يستأنف فريق الأهلي لكرة القدم اليوم الأحد تدريباته بعد الراحة السلبية، للاستعداد لمواجهة الزمالك مساء السبت المقبل.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري.

وكان رينيه فايلر قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة بسبب تلاحم المباريات قبل استئناف التدريبات اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك.

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ويجتمع فايلر مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق للتحضير لكافة الأمور الفنية الخاصة بمواجهة الزمالك.

وقرر فايلر عقد محاضرات فنية بالفيديو مع اللاعبين استعدادا لمواجهة الزمالك، بعد قيام الجهاز المعاون بإعداد تقارير فنية لرصد نقاط قوة وضعف الفريق.

وينفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري بعد مرور 3 جولات برصيد تسع نقاط بعد الفوز على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

في رأيك ما التشكيل الأمثل للأهلي في مباراة القمة

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