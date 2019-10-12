تلقى اتحاد الكرة المصري خطابا من الجهات الأمنية يؤكد الموافقة علي إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت على استاد السلام.

وقال مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "تلقينا موافقة نهائية من الأمن على إقامة المباراة في ملعب السلام".

وعلم FilGoal.com أن أعداد الجماهير المسموح لها بالحضور حتى الأن 5 آلاف مشجع.

وفي وقت سابق، قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

والزمالك يواجه نظيره السنغالي يوم 24 أكتوبر الجاري، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك خسر أمام جينيراسيون فوت بهدفين مقابل هدف في السنغال، ويحتاج للفوز بهدف إيابا لبلوغ دور المجموعات.

كيف بدأت الأزمة

أنهى صالح قدري مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، معلنا فوز الزمالك اعتباريًا بنتيجة 3-0، حسبما أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي.

الزمالك كان مقررا أن يستضيف جينيراسيون فوت السنغالي على استاد برج العرب في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق الضيف لم يظهر، ليعتبره المراقب المالي منسحبا. (طالع التفاصيل)

الأزمة انفجرت عندما نُقلت المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعدها من السبت 28 سبتمبر إلى الأحد 29 سبتمبر، قرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت.

البعثة السنغالية تمسكت بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر في القاهرة، بل توجهت إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة دون أن يُسمَح لهم بذلك، إذ لم يحجز الزمالك الملعب.

في اليوم التالي –مساء السبت- توجهت البعثة مجددا إلى بتروسبورت للعب المباراة، وبالطبع عادوا إلى فندق الإقامة دون أن يتحقق ذلك.

صباح الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.

في المساء، واصل جينيراسيون فوت الغياب، واكتفى لاعبو الزمالك بالتسخين والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة التي لن تقام.

وبعد إلغاء المباراة رسميا، بدأ لاعبو الزمالك في التدرب بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا حول لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، أشار من خلاله إلى "دراسة الموقف بالكامل، على أن يصدر المزيد من المعلومات قريبا". (طالع التفاصيل)

ثم خرج قرار كاف النهائي بإعادة المباراة. (طالع التفاصيل)

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