خاص مصدر باتحاد الكرة: الزمالك وجينيراسيون في استاد السلام.. وتحديد عدد الجماهير

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 20:27

كتب : أحمد الخولي

الزمالك - جينيراسيون فوت

تلقى اتحاد الكرة المصري خطابا من الجهات الأمنية يؤكد الموافقة علي إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت على استاد السلام.

وقال مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "تلقينا موافقة نهائية من الأمن على إقامة المباراة في ملعب السلام".

وعلم FilGoal.com أن أعداد الجماهير المسموح لها بالحضور حتى الأن 5 آلاف مشجع.

أخبار متعلقة

مران الزمالك - انتظام عبد الغني وبوطيب وتأهيل شيكابالا حوار مطول – أحمد رمزي: كنت ضد رحيل جروس.. وعملي في الزمالك حاليا صعب خبر في الجول – ساعات فاصلة لحسم ملعب الزمالك وجينيراسون.. إما استاد القاهرة أو زيادة عدد الجماهير

وفي وقت سابق، قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

والزمالك يواجه نظيره السنغالي يوم 24 أكتوبر الجاري، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك خسر أمام جينيراسيون فوت بهدفين مقابل هدف في السنغال، ويحتاج للفوز بهدف إيابا لبلوغ دور المجموعات.

كيف بدأت الأزمة

أنهى صالح قدري مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، معلنا فوز الزمالك اعتباريًا بنتيجة 3-0، حسبما أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي.

الزمالك كان مقررا أن يستضيف جينيراسيون فوت السنغالي على استاد برج العرب في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق الضيف لم يظهر، ليعتبره المراقب المالي منسحبا. (طالع التفاصيل)

الأزمة انفجرت عندما نُقلت المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعدها من السبت 28 سبتمبر إلى الأحد 29 سبتمبر، قرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت.

البعثة السنغالية تمسكت بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر في القاهرة، بل توجهت إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة دون أن يُسمَح لهم بذلك، إذ لم يحجز الزمالك الملعب.

في اليوم التالي –مساء السبت- توجهت البعثة مجددا إلى بتروسبورت للعب المباراة، وبالطبع عادوا إلى فندق الإقامة دون أن يتحقق ذلك.

صباح الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.

في المساء، واصل جينيراسيون فوت الغياب، واكتفى لاعبو الزمالك بالتسخين والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة التي لن تقام.

وبعد إلغاء المباراة رسميا، بدأ لاعبو الزمالك في التدرب بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا حول لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، أشار من خلاله إلى "دراسة الموقف بالكامل، على أن يصدر المزيد من المعلومات قريبا". (طالع التفاصيل)

ثم خرج قرار كاف النهائي بإعادة المباراة. (طالع التفاصيل)

اختر تشكيل الزمالك المثالي أمام جينيراسيون فوت من هنا.

طالع أيضا

حوار مطول - أحمد رمزي: رفضت رحيل جروس

ديلي ميل: قطر تطمئن ليفربول بخصوص صلاح

راموس يحطم رقم كاسياس ويقترب أكثر من العميد أحمد حسن

الأهلي يكشف موعد عودة الدوليين وبرنامج خاص استعدادا للزمالك.. وموقف إصابة السولية

بالفيديو - لا حدود للإنسان.. كيبشوج يصبح أول فائز بماراثون في أقل من ساعتين

الزمالك جينيراسيون في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

ثلاثي الدوري المصري يشارك في تعادل تونس أمام الكاميرون 17 دقيقة | الوطن العربي
هدف رونالدو الخارق الذي تمنى لو لم يسجله بقميص برشلونة 21 دقيقة | أوروبا
الوجه الغاضب لـ إيهاب جلال.. تغريم ثنائي المصري 300 ألف جنيه وإيقافه شهرا 44 دقيقة | الدوري المصري
مصدر باتحاد الكرة: الزمالك وجينيراسيون في استاد السلام.. وتحديد عدد الجماهير 53 دقيقة | مصر
بالفيديو - إثارة الدقائق الأخيرة أمام سويسرا تقرب الدنمارك من العودة لليورو ساعة | أوروبا
مران الزمالك - انتظام عبد الغني وبوطيب وتأهيل شيكابالا ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 2 حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن 3 مصدر في الأهلي لـ في الجول: العين الإماراتي طلب التعاقد مع " فيراري" 4 انتهت - الأهلي مع النجم الساحلي والزمالك قد يواجه مازيمبي.. وقرعة متوازنة لبيراميدز وسهلة للمصري

قد ينال إعجابك