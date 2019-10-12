إيطاليا لا تعرف الهزيمة.. رسميا - الأتزوري إلى يورو 2020 بثنائية في اليونان

المنتخب الإيطالي لا يعرف الهزيمة حتى الآن في مشوار تصفيات يورو 2020 لذا كان لزاما أن يحصدوا بطاقة العبور سريعا.

إيطاليا فازت على اليونان بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة السابعة من المجموعة العاشرة، لتحقق فوزها الثامن على التوالي مع المدرب روبيرتو مانشيني.

الأتزوري أصبح ثاني منتخب يتأهل إلى البطولة المقامة بين 13 مدينة أوروبية بعد بلجيكا أول المتأهلين.



















وهدفا اللقاء جاءا في الشوط الثاني بفضل جورجينيو وفيديريكو بيرنارديسكي.

جورجينيو ذو الأصول البرازيلية انبرى لركلة جزاء في الدقيقة 63 وأسكنها الشباك بطريقة رائعة ليسجل ثالث ركلة جزاء على التوالي مع بلاده، هي ما في رصيده من أهداف.

وفي الدقيقة 78 نجح بيرنارديسكي في زيادة الغلة من تسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء لتسكن في أسفل الزاوية اليمنى للحارس.

فوز ضمن لرجال المدرب مانشيني التأهل رسميا للبطولة بعدما حصدوا 21 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب الملاحقين فنلندا مع تبقي 3 مباريات على نهاية التصفيات.

ومانشيني بات في حاجة لتحقيق انتصار واحد فقط من أجل معادلة السجل الأفضل لعدد الانتصارات المتتالية المسجل باسم الأيقونة فيتوريو بوتزو في عام 1938.

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